Плотникова Параскева Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотникова Параскева Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Григорий Тарасович

Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Клепалова (Плотникова) Евфалия (Фаина) Григорьевна

Отец ребёнка: Плотников Григорий Тарасович

Малое Белое, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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