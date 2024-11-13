Плотникова Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Клепалова (Плотникова) Евфалия (Фаина) Григорьевна
Отец ребёнка: Плотников Григорий Тарасович
Малое Белое, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно