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Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Абдулбасыров Абдрахман

Мать: Абдулбасырова Бибигарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1894

Сын: Басыров Г-Маннан А-Галаммов

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Рождение ребёнка
07.12.1894

Сын: Басыров Габдрахман Галилович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Рождение ребёнка
07.01.1903

Сын: Басыров Гафар Галилович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Рождение ребёнка
19.11.1906

Сын: Басыров Сайгафар Галилович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Басыров Канзафар Галилович

Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Смерть
Неизвестно

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