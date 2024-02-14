Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Абдулбасыров Абдрахман
Мать: Абдулбасырова Бибигарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1894
Сын: Басыров Г-Маннан А-Галаммов
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима
Рождение ребёнка
07.12.1894
Сын: Басыров Габдрахман Галилович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима
Рождение ребёнка
07.01.1903
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима
Рождение ребёнка
19.11.1906
Сын: Басыров Сайгафар Галилович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Басыров Канзафар Галилович
Мать ребёнка: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима
Смерть
Неизвестно