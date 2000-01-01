Скляр Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1951

Отец: Скляр Иван Николаевич

Мать: Скляр Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
18.09.1975

Дочь: Мацакова Оксана Григорьевна

Мать ребёнка: Скляр Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
27.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скляр Анна Яковлевна

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