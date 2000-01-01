Скляр Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1951
Отец: Скляр Иван Николаевич
Мать: Скляр Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
18.09.1975
Дочь: Мацакова Оксана Григорьевна
Мать ребёнка: Скляр Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скляр Анна Яковлевна