Шамилов Данис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамилов Данис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1999

Отец: Шамилов Тавис

Мать: Шамилова Эльмира

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