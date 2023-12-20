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Степаньков Евгений Александрович

Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1978

Отец: Степаньков Александр Кесарьевич

Мать: Степанькова (Кирилина) Елена Ивановна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
17.09.2005

Жена: Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.2007

Дочь: (Степанькова) Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С ?.05.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.2012

Дочь: (Степанькова) Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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