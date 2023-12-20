Степаньков Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1978
Бракосочетание
17.09.2005
Рождение ребёнка
27.03.2007
Дочь: (Степанькова) Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С ?.05.2008
Рождение ребёнка
02.01.2012
Дочь: (Степанькова) Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна