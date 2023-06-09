Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойчунь Данил

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Видов Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
10.07.1973

Дочь: Видова Олеся Анатольевна

Отец ребёнка: Видов Анатолий Степанович

Смерть
Неизвестно

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