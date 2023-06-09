Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойчунь Данил
Мать: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Видов Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1973
Дочь: Видова Олеся Анатольевна
Отец ребёнка: Видов Анатолий Степанович
Смерть
Неизвестно