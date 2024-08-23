Багарядцев Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиС 1886 по 1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1854
Сын: Багарядцев Поликарп Васильевич
Мать ребёнка: Багарядцева Анфиса Яковлевна
Военная служба
1855
отдан в рекруты и видимо не вернулся
Рождение ребёнка
22.05.1856
Дочь: Багарядцева Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Багарядцева Анфиса Яковлевна
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Восприемники: Григория Григорьевича Багарядцева жена Анастасия Ивановна запись о рождении в метрической книге https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1213598 Отец Крепостной крестьянин отданный во ... Показать все
Смерть
С 1886 по 1888
Числится в Исповедных росписях за 1886 год, а 1888 в ИР его уже нет.