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Багарядцев Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

С 1886 по 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Мать: Багарядцева Хиония Клементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Анфиса Яковлевна

Рождение ребёнка
21.02.1854

Сын: Багарядцев Поликарп Васильевич

Мать ребёнка: Багарядцева Анфиса Яковлевна

Военная служба
1855
отдан в рекруты и видимо не вернулся
Рождение ребёнка
22.05.1856

Дочь: Багарядцева Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Багарядцева Анфиса Яковлевна

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Восприемники: Григория Григорьевича Багарядцева жена Анастасия Ивановна запись о рождении в метрической книге https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1213598 Отец Крепостной крестьянин отданный во ... Показать все
Смерть
С 1886 по 1888
Числится в Исповедных росписях за 1886 год, а 1888 в ИР его уже нет.

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