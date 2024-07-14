Пуговкина Наталия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1858
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2043, стр. 780
Смерть
12.12.1900
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2689, стр. 265