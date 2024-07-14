Пуговкина Наталия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуговкина Наталия Федоровна

Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЩ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
17.08.1858

Муж: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2043, стр. 780
Смерть
12.12.1900
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2689, стр. 265

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