(Боровикова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боровикова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
15.08.1919

Сын: Боровиков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
22.12.1921

Дочь: (Боровикова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
29.07.1923

Сын: Боровиков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Григорьев

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