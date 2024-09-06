(Боровикова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1919
Сын: Боровиков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
22.12.1921
Дочь: (Боровикова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
29.07.1923
Сын: Боровиков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Григорьев