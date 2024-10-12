(Двирник) Анна Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Двирник) Анна Евфимова

(Двирник) Анна Евфимова

Место рождения

Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.10.1891 ст.

Дата смерти

22.10.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1891 ст.

Отец: Двирник Евфим Михайлович

Мать: Двирник Надежда Иванова

Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И331Оп9Д258_0051.jpg
Крещение
18.10.1891 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: Федор Иванов Шевченко, Анастасия Абрамова Кириенко ГАВО, И331Оп9Д258_0051.jpg
Смерть
22.10.1893 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
От простуды ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 92
Похороны
24.10.1893 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
На приходском кладбище ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 92

Мы используем куки для улучшения работы сайта.