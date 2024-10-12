(Двирник) Анна Евфимова
Место рождения
Дата рождения17.10.1891 ст.
Дата смерти22.10.1893 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
17.10.1891 ст.
Отец: Двирник Евфим Михайлович
Мать: Двирник Надежда Иванова
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Крещение
18.10.1891 ст.
Восприемники: Федор Иванов Шевченко, Анастасия Абрамова Кириенко ГАВО, И331Оп9Д258_0051.jpg
Смерть
22.10.1893 ст.
От простуды ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 92
Похороны
24.10.1893 ст.
На приходском кладбище ГАВО, ф. И-331, оп. 9, д. 259, лл. 92