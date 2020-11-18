Мардыко Эдуард Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1974
Дата смерти18.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мардыко Галина
Рождение ребёнка
09.01.1995
Сын: Мардыко Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Лежнева Мардыко (Карпова) Светлана Геннадьевна
Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
31.01.2004
Развод 25.12.2013
Рождение ребёнка
02.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна
Рождение ребёнка
29.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна
Смерть
18.11.2020