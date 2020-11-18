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Мардыко Эдуард Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1974

Дата смерти

18.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1974

Отец: Мардыко Константин Сергеевич

Мать: Мардыко (Федотова) Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежнева Мардыко (Карпова) Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мардыко Галина

Рождение ребёнка
09.01.1995

Сын: Мардыко Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Лежнева Мардыко (Карпова) Светлана Геннадьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
31.01.2004

Жена: Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна

Развод 25.12.2013
Рождение ребёнка
02.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна

Рождение ребёнка
29.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна

Смерть
18.11.2020

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