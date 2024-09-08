Серегин Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегин Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1909

Дата смерти

21.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
09.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серегина Прасковья Антоновна

Смерть
21.10.1990
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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