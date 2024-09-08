Серегин Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1909
Дата смерти21.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серегина Прасковья Антоновна
Смерть
21.10.1990
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область