Белюстин Степан Иванов
Место рожденияТверская губ., Россия
Дата рождения1793
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1819
Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Белюстин Николай Степанов
Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Белюстина) Елена Степанова
Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Белюстина) Мария Степанова
Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Белюстин Константин Степанович
Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна
Смерть
1864
Похороны
Неизвестно