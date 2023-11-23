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Белюстин Степан Иванов

Место рождения

Тверская губ., Россия

Дата рождения

1793

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Белюстин Иван Иванов

Мать: Белюстина (Белюстин) Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белюстин) Анна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1819

Сын: Белюстин Иван Степанов

Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Белюстин Андрей Степанов

Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Белюстин Николай Степанов

Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Белюстина) Елена Степанова

Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Белюстина) Мария Степанова

Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Белюстин Константин Степанович

Мать ребёнка: (Белюстин) Анна Матвеевна

Смерть
1864
Похороны
Неизвестно

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