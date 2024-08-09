Каменски Петър Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караминдова (Каменска) Анна Петрова
Мать ребёнка: Михалина
Рождение ребёнка
15.12.1899
Сын: Каминский Станислав Петрович
Мать ребёнка: Михалина
Рождение ребёнка
05.02.1907
Сын: Каменски Леон Петров
Мать ребёнка: Михалина
Смерть
Неизвестно