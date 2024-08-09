Каменски Петър Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменски Петър Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караминдова (Каменска) Анна Петрова

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
15.12.1899

Сын: Каминский Станислав Петрович

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Каменски Леон Петров

Мать ребёнка: Михалина

Смерть
Неизвестно

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