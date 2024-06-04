Сыкчин Влас (Власко) Семенов
Место рожденияпоч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1640 и 1648
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1640 и 1648
Отец: Сыкчин (Сыкун) Сенка Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыкчина Анна Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Сыкчин Панфил (Акинфейко) Власов
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Сыкчин Селиверт (Селиван) Власов
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Степанова
Смерть
После 1721