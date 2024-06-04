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Сыкчин Влас (Власко) Семенов

Место рождения

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1640 и 1648

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1640 и 1648

Отец: Сыкчин (Сыкун) Сенка Ларионов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Анна Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Сыкчин Панфил (Акинфейко) Власов

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Сыкчин Селиверт (Селиван) Власов

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Степанова

Смерть
После 1721

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