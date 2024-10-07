Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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