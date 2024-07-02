Алхименков Валентин муж Розы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алхименкова Роза
Рождение ребёнка
1958
Сын: Алхименков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Алхименкова Роза
Рождение ребёнка
23.06.1966
Дочь: Алхименкова Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Алхименкова Роза
Смерть
Неизвестно