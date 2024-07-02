Алхименков Валентин муж Розы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхименков Валентин муж Розы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алхименкова Роза

Рождение ребёнка
1958

Сын: Алхименков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Алхименкова Роза

Рождение ребёнка
23.06.1966

Дочь: Алхименкова Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Алхименкова Роза

Смерть
Неизвестно

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