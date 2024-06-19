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Августа Рейсс-Шлейц-Кёстрицская

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Место рождения

Саксония, Германия

Дата рождения

26.05.1822

Дата смерти

03.03.1862

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фридрих Франц II Мекленбургский

Рождение ребёнка
19.03.1851

Сын: Фридрих Франц III

Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский

Рождение ребёнка
19.09.1852

Сын: Пауль Фридрих Мекленбург-Шверинский

Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский

Рождение ребёнка
02.05.1854

Дочь: Мария Павловна Мекленбург-Шверинская

Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский

Рождение ребёнка
08.12.1857

Сын: Иоганн Альберт Мекленбург-Шверинский

Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский

Смерть
03.03.1862

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