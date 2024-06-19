Августа Рейсс-Шлейц-Кёстрицская
Место рожденияСаксония, Германия
Дата рождения26.05.1822
Дата смерти03.03.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1851
Сын: Фридрих Франц III
Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский
Рождение ребёнка
19.09.1852
Сын: Пауль Фридрих Мекленбург-Шверинский
Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский
Рождение ребёнка
02.05.1854
Дочь: Мария Павловна Мекленбург-Шверинская
Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский
Рождение ребёнка
08.12.1857
Сын: Иоганн Альберт Мекленбург-Шверинский
Отец ребёнка: Фридрих Франц II Мекленбургский
Смерть
03.03.1862