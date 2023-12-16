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Барышников Николай Евграфович

Место рождения

Костино, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Барышников Евграф Афанасьевич

Мать: не указана

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышникова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Барышников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Наталья Васильевна

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924 ст.

Дочь: Баарышникова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Барышникова Наталья Васильевна

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Барышникова Рима Николаевна

Мать ребёнка: Барышникова Наталья Васильевна

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
После 1945
Костино, Алапаевское, Свердловская область

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