Барышников Николай Евграфович
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Барышников Евграф Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Барышников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Барышникова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1924 ст.
Дочь: Баарышникова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Барышникова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Барышникова Рима Николаевна
Мать ребёнка: Барышникова Наталья Васильевна
Смерть
После 1945