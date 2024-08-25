Россейкина (Каменская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россейкина (Каменская) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1975

Дата смерти

23.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 01.09.1990 по 24.06.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ПТУ № 91 г. Ленинграда Специальное «Маляр строительный, штукатур»
Смерть
23.01.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Грузино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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