Россейкина (Каменская) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1975
Дата смерти23.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 01.09.1990 по 24.06.1991
ПТУ № 91 г. Ленинграда Специальное «Маляр строительный, штукатур»
Смерть
23.01.1992
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Грузино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область