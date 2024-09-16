Лукин Пантелей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Волково Быдановского сельсовета
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Лукин Алексей Пантелеевич
Мать ребёнка: Лукина Анна Филиповна
Рождение ребёнка
22.08.1934
Сын: Лукин Николай Пантелеевич
Мать ребёнка: Лукина Анна Филиповна
Деревня Волково, Белохолуницкий район
Смерть
?.12.1942
Пропал без вести на войне