Лукин Пантелей Андреевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукин Пантелей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Волково Быдановского сельсовета
Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Лукин Алексей Пантелеевич

Мать ребёнка: Лукина Анна Филиповна

Рождение ребёнка
22.08.1934

Сын: Лукин Николай Пантелеевич

Мать ребёнка: Лукина Анна Филиповна

Деревня Волково, Белохолуницкий район
Смерть
?.12.1942
Пропал без вести на войне

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