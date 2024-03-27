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Мухаметшин Зарип Гарибович

Место рождения

с.Чингирлау, Чингирлаевский район, Оренбурская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметшин Гариб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшин Мухаммят Зарипович

Мать ребёнка: Мухаметшина Салиха Дочь Муллы Самасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Салиха Дочь Муллы Самасовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мухамедшин Ахмет Зарипович

Мать ребёнка: Мухаметшина Салиха Дочь Муллы Самасовна

Смерть
Около 1927
Причина смерти: Умер от голода
Похороны
Неизвестно

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