Мухаметшин Зарип Гарибович
Место рожденияс.Чингирлау, Чингирлаевский район, Оренбурская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметшин Гариб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшин Мухаммят Зарипович
Мать ребёнка: Мухаметшина Салиха Дочь Муллы Самасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мухамедшин Ахмет Зарипович
Мать ребёнка: Мухаметшина Салиха Дочь Муллы Самасовна
Смерть
Около 1927
Причина смерти: Умер от голода
Похороны
Неизвестно