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Шестакова Анастасия Викторовна
Шестакова Анастасия Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.2000
Пол
Женский
Отец
Шестаков Виктор Михайлович
1974 г.р.
Мать
Шестакова (Мельник) Светлана Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2000
Отец:
Шестаков Виктор Михайлович
Мать:
Шестакова Светлана Викторовна
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