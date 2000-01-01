Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпеченков Валерий Викторович

Рождение ребёнка
24.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпеченков Валерий Викторович

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