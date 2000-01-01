Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпеченков Валерий Викторович
Рождение ребёнка
24.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпеченков Валерий Викторович