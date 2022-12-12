Лысов Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835 ст.
Дата смерти22.06.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.
Отец: Лысов Василий Ионович
Мать: - Ульяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1857 ст.
Дочь: Лысова Евдокея Ефимовна
Мать ребёнка: - Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
02.09.1866 ст.
Дочь: Лысова мертворожд. Ефимовна
Мать ребёнка: - Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Мать ребёнка: - Александра Алексеевна
Смерть
22.06.1880 ст.