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Лысов Ефим Васильевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1835 ст.

Дата смерти

22.06.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.

Отец: Лысов Василий Ионович

Мать: - Ульяна Кузьминична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1857 ст.

Дочь: Лысова Евдокея Ефимовна

Мать ребёнка: - Александра Алексеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1866 ст.

Дочь: Лысова мертворожд. Ефимовна

Мать ребёнка: - Александра Алексеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Сын: Лысов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: - Александра Алексеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.06.1880 ст.
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