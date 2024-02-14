Хамитова Леся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Леся

Место рождения

г.Берлин , ГДР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Зуфар Зиннурович

Witnesses:Варшавский договор 1947 года.
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зуфар Зиннурович

Развод
1947

Муж: Хамитов Зуфар Зиннурович

Смерть
Неизвестно

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