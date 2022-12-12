Быстров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1858

Сын: Быстров Антоний Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Нюба, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Нюба, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Мария Протолеоновна

Смерть
Неизвестно
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