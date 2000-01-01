(Шунькова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуньков Яков
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
?.06.1952
Сын: Шкода Борис Константинович
Отец ребёнка: Шкода Константин
Северо-Задонск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Шкода Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкода Константин
Смерть
Неизвестно