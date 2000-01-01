(Шунькова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шунькова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуньков Яков

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
?.06.1952

Сын: Шкода Борис Константинович

Отец ребёнка: Шкода Константин

Северо-Задонск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Шкода Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкода Константин

Смерть
Неизвестно
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