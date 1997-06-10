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Шиверова Валерия Владимировна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1997

Отец: Шиверов Владимир Револенович

Мать: Салахутдинова Гузель Мансуровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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