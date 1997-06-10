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Шиверова Валерия Владимировна
Шиверова Валерия Владимировна
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
10.06.1997
Пол
Женский
Отец
Шиверов Владимир Револенович
1955 г.р.
Мать
Салахутдинова Гузель Мансуровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1997
Отец:
Шиверов Владимир Револенович
Мать:
Салахутдинова Гузель Мансуровна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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