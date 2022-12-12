Сытин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Гнездниково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.02.1851

Дата смерти

23.11.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнездниково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1851 по 1866
Гнездниково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1866 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.11.1934
Москва, город федерального значения Москва
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