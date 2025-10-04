Бакулин Митрофан Николаевич 29.07.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бакулин Митрофан Николаевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 29.07.1911 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Бакулин Николай Петрович06.03.1886 ст. г.р.
Мать
Бакулина (Бодрова) Мария ИвановнаОколо 1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1911 ст.

Отец: Бакулин Николай Петрович

Мать: Бакулина (Бодрова) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

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Смерть
Неизвестно

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