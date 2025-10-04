Бакулин Митрофан Николаевич
мужской, родился 29.07.1911 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецБакулин Николай Петрович06.03.1886 ст. г.р.
МатьБакулина (Бодрова) Мария ИвановнаОколо 1887 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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