Катина Кристина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катина Кристина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.2021

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2021

Отец: Катин Валерий

Мать: Катина Наталья Вячеславовна

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