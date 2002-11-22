Глебов Александр Афанасьевич 31.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Александр Афанасьевич

Глебов Александр Афанасьевич

avatar

Место рождения

Рославль, Смоленская губерния, Россия, Советский Союз

Дата рождения

31.12.1926

Дата смерти

22.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

EG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926

Отец: Глебов Афанасий Васильевич

Мать: Глебова (Никеева) Матрёна Петровна

Рославль, Смоленская губерния, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Глебова (Яскевич) Тамара Иосифовна

Рождение ребёнка
31.12.1951

Сын: Глебов Александр Александрович

Мать ребёнка: Глебова (Яскевич) Тамара Иосифовна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
22.11.2002
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.