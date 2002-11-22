Глебов Александр Афанасьевич
Место рожденияРославль, Смоленская губерния, Россия, Советский Союз
Дата рождения31.12.1926
Дата смерти22.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926
Рославль, Смоленская губерния, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Глебова (Яскевич) Тамара Иосифовна
Рождение ребёнка
31.12.1951
Сын: Глебов Александр Александрович
Мать ребёнка: Глебова (Яскевич) Тамара Иосифовна
Смерть
22.11.2002