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Хасанов Ахметзян Хасанович

Место рождения

Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Сосна

Дата рождения

1907

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мухаметгалиев Хасан

Мать: (Габдулловна) Адамбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова (Сабирзянова) Сания

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сафиуллина) Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1974
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно

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