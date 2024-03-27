Хасанов Ахметзян Хасанович
Место рожденияТатарская АССР, Балтасинский р-н, д. Сосна
Дата рождения1907
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Мухаметгалиев Хасан
Мать: (Габдулловна) Адамбану
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Хасанов Ахметзян Хаванович Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Сосна Дата поступления на службу: __.10.1929 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: АПГ 5258 Дата окончания службы: 30.09.1944 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 219 Номер ящика: 23
Рождение ребёнка
26.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сафиуллина) Амина
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно