Драбкина (Гельштейн) Хана (Анна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драбкина (Гельштейн) Хана (Анна)

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Мать: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драбкин Евсей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драбкин Евсей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драбкин Евсей

Работа или профессия
Неизвестно
работала секретарем директора на Балтийском заводе
Смерть
1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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