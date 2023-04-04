Драбкина (Гельштейн) Хана (Анна)
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Драбкин Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Драбкин Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Драбкин Евсей
Работа или профессия
Неизвестно
работала секретарем директора на Балтийском заводе
Смерть
1986