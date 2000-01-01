Хлынова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Хлынов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1909
Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно