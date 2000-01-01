Хлынова Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Хлынов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хлынов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Хлынов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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