Кацнельсон Бенциан
Место рождения
Дата рождения31.03.1906
Дата смерти13.12.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1906
Отец: Кацнельсон Давид
Рождение ребёнка
07.08.1931
Сын: Кацнельсон Леонид
Мать ребёнка: Софья
Россия
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кацнельсон Давид
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
13.12.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург