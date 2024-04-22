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Кацнельсон Бенциан

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Место рождения

Слуцк, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

31.03.1906

Дата смерти

13.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1906

Отец: Кацнельсон Давид

Мать: не указана

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
07.08.1931

Сын: Кацнельсон Леонид

Мать ребёнка: Софья

Россия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Кацнельсон Давид

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
13.12.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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