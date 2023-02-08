Додор Елисавета Игнитьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1884
Дочь: (Додор) Екатерина Кириллова
Отец ребёнка: Додор Кирилл Леонтьев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Додор) Ксения Кирилова
Отец ребёнка: Додор Кирилл Леонтьев
Рождение ребёнка
01.03.1910
Дочь: (Додор) Гумания Кириловна
Отец ребёнка: Додор Кирилл Леонтьев
Смерть
Неизвестно