Щербакова (Дмитриева) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Дмитриева) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Харьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1929

Сын: Щербаков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Щербаков Федор Михайлович

Мишенка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1965
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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