Щербакова (Дмитриева) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1929
Сын: Щербаков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Щербаков Федор Михайлович
Мишенка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1965
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область