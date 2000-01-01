Терехова (Николаева) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Николаева) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1955

Отец: Николаев Василий Федорович

Мать: Николаева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1974

Дочь: Галимова Марина Петровна

Отец ребёнка: Терехов Петр

Рождение ребёнка
09.05.1977

Дочь: Акборисова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Терехов Петр

Рождение ребёнка
16.02.1985

Дочь: Немзорова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Акборисов Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Петр

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