Терехова (Николаева) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1955
Рождение ребёнка
14.10.1974
Дочь: Галимова Марина Петровна
Отец ребёнка: Терехов Петр
Рождение ребёнка
09.05.1977
Дочь: Акборисова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Терехов Петр
Рождение ребёнка
16.02.1985
Дочь: Немзорова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Акборисов Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Петр