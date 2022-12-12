Соколов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти22.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1936
Дочь: Чуванова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Василиса Лазаревна
Комсомольск, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1944
Калинино, Нестеровский, Калининградская область