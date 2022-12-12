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Соколов Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1936

Дочь: Чуванова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Василиса Лазаревна

Комсомольск, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Василиса Лазаревна

Смерть
22.10.1944
Калинино, Нестеровский, Калининградская область
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