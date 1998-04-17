Жуковкина (Петрова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковкина (Петрова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Петров (илларионов) Иван Максимович

Мать: Петрова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.12.1965

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Жуковкин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуковкин Владимир Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Жуковкин Владимир Борисович

Смерть
Неизвестно
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