Жуковкина (Петрова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
29.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1965
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Жуковкин Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Жуковкин Владимир Борисович
Смерть
Неизвестно