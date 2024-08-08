Трошкин Генрих Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1930
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Трошкина Наталья Генриховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Трошкина Татьяна Генриховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Трошкина Валентина Генриховна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно