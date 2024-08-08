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Трошкин Генрих Иванович

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Место рождения

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1930

Отец: Трошкин Иван Филиппович

Мать: Трошкина Надежда Фёдоровна

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Трошкина Наталья Генриховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Трошкина Татьяна Генриховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Трошкина Валентина Генриховна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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