Калмыкова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1950

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950

Отец: Калмыков Иван

Мать: Калмыкова Мария Никитична

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