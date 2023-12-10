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Калмыкова Нина Ивановна
Калмыкова Нина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1950
Пол
Женский
Отец
Калмыков Иван
1925 г.р.
Мать
Калмыкова (Дубовицкая) Мария Никитична
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950
Отец:
Калмыков Иван
Мать:
Калмыкова Мария Никитична
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