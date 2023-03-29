Беличенкин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1977
Отец: Беличенкин Анатолий Венидиктович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2001
Сын: Беличенкин Максим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2007
Сын: Беличенкин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Получение учёной степени
2012
Бракосочетание
18.11.2020
Жена: скрыто настройками приватности