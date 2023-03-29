Беличенкин Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беличенкин Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1977

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1977

Отец: Беличенкин Анатолий Венидиктович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.2001

Сын: Беличенкин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2007

Сын: Беличенкин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Получение учёной степени
2012
Бракосочетание
18.11.2020

Жена: скрыто настройками приватности

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