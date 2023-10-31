Прокофьев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Дмитрий

Прокофьев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Прокофьева Валентина

Рождение ребёнка
13.09.2005

Сын: Прокофьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.2013

Сын: Прокофьев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close