Прокофьев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Прокофьева Валентина
Рождение ребёнка
13.09.2005
Сын: Прокофьев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.2013
Сын: Прокофьев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности