(Горохов) Архип Максимов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: (Горохов) Максим Афанасьев
Мать: ...
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: ((Горохов)) Татьяна Архипова
Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: ((Горохов)) Авдотья Архипова
Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева
Смерть
Неизвестно