(Горохов) Архип Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохов) Архип Максимов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: (Горохов) Максим Афанасьев

Мать: ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Домна Савельева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: ((Горохов)) Татьяна Архипова

Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: ((Горохов)) Авдотья Архипова

Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева

Рождение ребёнка
1849

Сын: (Горохов) Петр Архипов

Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева

Рождение ребёнка
1854

Сын: (Горохов) Степан Архипов

Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева

Рождение ребёнка
1857

Сын: (Горохов) Иван Архипов

Мать ребёнка: (Горохова) Домна Савельева

Смерть
Неизвестно

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