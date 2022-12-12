Душечкина Соломония "Салманида" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина Соломония "Салманида"

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Место жительства
31.10.1880
Клевцово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1880

Муж: Душечкин Ерофей

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Дрёмина Параскева

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Душечкин Федор

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Душечкин Ефим

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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