Душечкина Соломония "Салманида"
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Место жительства
31.10.1880
Клевцово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1880
Муж: Душечкин Ерофей
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1883
Дочь: Дрёмина Параскева
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей
Рождение ребёнка
1888
Сын: Душечкин Федор
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей
Рождение ребёнка
1901
Сын: Душечкин Ефим
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей
Смерть
Неизвестно