Ситников Валентин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1938
Отец: Ситников Анатолий
Мать: Кокорина Дуня Петровна
Рождение ребёнка
25.04.1961
Сын: Ситников Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Ситникова Мельник Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Ситникова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Ситникова Мельник Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1972
Сын: Ситников Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Ситникова Мельник Просковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно