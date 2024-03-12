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Ситников Валентин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1938

Отец: Ситников Анатолий

Мать: Кокорина Дуня Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1961

Сын: Ситников Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Ситникова Мельник Просковья Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Ситникова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Ситникова Мельник Просковья Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1972

Сын: Ситников Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Ситникова Мельник Просковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Мельник Просковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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