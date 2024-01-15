Татьяна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрёна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Трофимов
Смерть
Неизвестно